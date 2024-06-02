Karabük'te tek katlı ev yandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Dereköy Hanlar Mahallesi'nde Ayşe Danişment'e ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangın yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
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