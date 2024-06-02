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        Karabük'te tek katlı ev yandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 10:14 Güncelleme: 02.06.2024 - 10:14
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        Karabük'te tek katlı ev yandı
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

        Dereköy Hanlar Mahallesi'nde Ayşe Danişment'e ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine yangın yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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