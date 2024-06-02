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        Eflani'deki geçici bakımevinde sahipsiz hayvanların bakım ve tadevileri yapılıyor

        Karabük'ün Eflani ilçesindeki hayvan barınağı sokak hayvanlarına ev sahipliği yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 14:07 Güncelleme: 02.06.2024 - 14:07
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        Eflani'deki geçici bakımevinde sahipsiz hayvanların bakım ve tadevileri yapılıyor
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        Karabük'ün Eflani ilçesindeki hayvan barınağı sokak hayvanlarına ev sahipliği yapıyor.

        Eflani Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'nde yaşlı, yaralı ve saldırgan hayvanların beslenmeleri, bakımları, tedavileri ve kısırlaştırma işlemleri gerçekleştiriliyor.

        Veteriner hekim Zerrin Yılmaz, AA muhabirine, barınağın 2020'den bu yana faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

        Sokağa terk edilen hayvanların artmasıyla şikayetlerin de artmaya başladığını belirten Yılmaz, "Tek çözüm, hayvanların kısırlaştırılıp işaretlenerek sahiplendirilmesidir. Buna yönelik çalışma yapıyoruz. Barınağımız 100 köpek kapasitelidir." dedi.

        Yılmaz, hayvanların genel temizliklerini, beslemelerini, bakımlarını, tedavilerini ve kısırlaştırma işlemlerini yaptıklarını anlatarak, "Barınağımızda şu an 70 civarında köpeğimiz var. Sokaktaki dostlarımızın sahiplenilmesi bizlerin yaptığı çalışmaların daha verimli olmasını sağlayacaktır. Sokak hayvanları için yapabileceğimiz en güzel iyilik, onlara yuva olmaktır." ifadesini kullandı.

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