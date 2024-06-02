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        Karabük Üniversitesinden kısa kısa

        Karabük Üniversitesine (KBÜ), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca "Riskli Yapı Tespiti Lisans Belgesi" verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 15:26 Güncelleme: 02.06.2024 - 15:28
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        Karabük Üniversitesinden kısa kısa
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        Karabük Üniversitesine (KBÜ), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca "Riskli Yapı Tespiti Lisans Belgesi" verildi.

        Belge, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Şenol Ayyıldız tarafından KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'a teslim edildi.

        Rektör Kırışık, üniversite olarak ülkenin depreme dayanıklı ve güvenli yapılarla donatılması sürecine katkı sağlayacak olmaktan dolayı gurur duyduklarını belirterek, "Bu lisans, teknik bilgi birikimimizi ve akademik gücümüzü sahaya yansıtarak, toplumumuzun güvenliğini artırmaya yönelik önemli bir adım olacaktır." ifadesini kullandı.

        - KBÜ'lü akademisyene "En İyi Poster" ödülü

        KBÜ Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Olcay Özdemir, "En İyi Poster" ödülüne layık görüldü.

        Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Özdemir, Doç. Dr. Erkan Koç ve doktora öğrencisi Najah Saud ile "Farklı Radyo-Opasite Ajanları Kullanılarak Geliştirilen Endodontik Biyosimanların Biyoaktif Karakterizasyonu" projesi çerçevesinde poster hazırladı.

        Yaptıkları poster sunumuyla Kongre Bilim Kurulu jüri üyelerince 150'ye yakın çalışma arasında birincilik kazanan Özdemir, Türk Endodonti Derneğince 19-22 Mayıs'ta Antalya'da gerçekleştirilen 10. Türk Uluslararası Endodonti Sempozyumu'nda "En İyi Poster" ödülü aldı.

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