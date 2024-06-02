Karabük Üniversitesinden kısa kısa

Karabük Üniversitesine (KBÜ), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca "Riskli Yapı Tespiti Lisans Belgesi" verildi.

Belge, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Şenol Ayyıldız tarafından KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'a teslim edildi.

Rektör Kırışık, üniversite olarak ülkenin depreme dayanıklı ve güvenli yapılarla donatılması sürecine katkı sağlayacak olmaktan dolayı gurur duyduklarını belirterek, "Bu lisans, teknik bilgi birikimimizi ve akademik gücümüzü sahaya yansıtarak, toplumumuzun güvenliğini artırmaya yönelik önemli bir adım olacaktır." ifadesini kullandı.