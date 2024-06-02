Karabük merkez ilçede muhtarlığa ilk defa kadın aday seçildi

Mutluluğunu seçmenlerle paylaşan 50 yaşındaki Bostancı, AA muhabirine, Karabük merkezde ilk kadın muhtar seçildiği için çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Gururluyum. Kadınlarımız her yerde var." dedi.

Adaylardan Ertuğrul Akyol 363, Tuncay Karatağ 328 ve Ramazan Böyükdağdibi ise 123 oy aldı.

Mahalle muhtarlığı için seçime giren Fahri Bostancı'nın eşi Aysun Bostancı, 432 oy alarak merkez ilçenin ilk kadın muhtarı oldu.

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