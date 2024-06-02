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        Karabük'te çocuğun otomobilin bagajında yolculuk yapması cep telefonu kamerasında

        Karabük'te bir çocuğun otomobil bagajında yolculuk yapması, cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 20:57 Güncelleme: 02.06.2024 - 20:57
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        Karabük'te çocuğun otomobilin bagajında yolculuk yapması cep telefonu kamerasında
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        Karabük'te bir çocuğun otomobil bagajında yolculuk yapması, cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

        Karabük-Safranbolu kara yolunda seyreden sürücü, 78 ABR 117 plakalı otomobilinin bagajına bindirdiği çocukla kapağı açık şekilde trafikte yolculuk yaptı.

        Kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün tehlikeli yolculuğunu, vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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