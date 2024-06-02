Karabük'te çocuğun otomobilin bagajında yolculuk yapması cep telefonu kamerasında
Karabük'te bir çocuğun otomobil bagajında yolculuk yapması, cep telefonu kamerasınca görüntülendi.
Karabük'te bir çocuğun otomobil bagajında yolculuk yapması, cep telefonu kamerasınca görüntülendi.
Karabük-Safranbolu kara yolunda seyreden sürücü, 78 ABR 117 plakalı otomobilinin bagajına bindirdiği çocukla kapağı açık şekilde trafikte yolculuk yaptı.
Kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün tehlikeli yolculuğunu, vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
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