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        Karabük'te hız sınırını aştığı anları sosyal medyadan paylaşan sürücüye ceza

        Karabük'te azami hız sınırını aştığı anları sosyal medya hesabından paylaşan sürücüye para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 09:49 Güncelleme: 03.06.2024 - 09:49
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        Karabük'te hız sınırını aştığı anları sosyal medyadan paylaşan sürücüye ceza
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        Karabük'te azami hız sınırını aştığı anları sosyal medya hesabından paylaşan sürücüye para cezası verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesabından hız sınırını aştığı anları paylaşan sürücünün bulunması için çalışma başlattı.

        İncelemenin ardından ekiplerce tespit edilen araç, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde durduruldu.

        Aracın takograf (hızölçer) incelemesini yapan ekipler, sürücünün saatte 150 kilometreye ulaştığını tespit etti.

        Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince toplam 8 bin 635 lira idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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