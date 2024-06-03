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        Karabük'teki zincirleme trafik kazası güvenlik kamerasında

        Karabük'te meydana gelen zincirleme trafik kazası güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 16:37 Güncelleme: 03.06.2024 - 16:37
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        Karabük'teki zincirleme trafik kazası güvenlik kamerasında
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        Karabük'te meydana gelen zincirleme trafik kazası güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda seyreden M.S. yönetimindeki 06 DPY 749 plakalı otomobil, yolcu almak için duran İ.A. idaresindeki 78 M 0362 plakalı şehir içi taşımacılığı yapan minibüse arkadan çarptı. Kontrolden çıkarak savrulan otomobile M.A'nın kullandığı 34 LJV 49 plakalı minibüs çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Bu arada kaza anı, çevredeki bir özel hastanenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Görüntülerde, duraktan yolcu almak için duran minibüse çarpan otomobilin savrulması ve aynı yönden gelen minibüsün otomobile çarpması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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