Karabük'teki zincirleme trafik kazası güvenlik kamerasında

Görüntülerde, duraktan yolcu almak için duran minibüse çarpan otomobilin savrulması ve aynı yönden gelen minibüsün otomobile çarpması yer alıyor.

Bu arada kaza anı, çevredeki bir özel hastanenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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