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        Karabük'te "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinliği düzenlendi

        Karabük Milli Eğitim Müdürlüğünce "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" dolayısıyla yıl sonu sergisi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 16:47 Güncelleme: 03.06.2024 - 16:47
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        Karabük'te "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinliği düzenlendi
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        Karabük Milli Eğitim Müdürlüğünce "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" dolayısıyla yıl sonu sergisi gerçekleştirildi.

        Halk Eğitimi Merkezi'ndeki serginin açılışına, Vali Mustafa Yavuz ve eşi Süreyya Yavuz, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Gökcek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse ve kurum müdürleri katıldı.

        Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne bağlı kurslarda hazırlanan ürünlerin yer aldığı sergiyi gezerek usta öğreticilerden çalışmalarla ilgili bilgi alan Yavuz, burada yaptığı konuşmada, Türk medeniyetinin beşikten mezara kadar eğitime önem verdiğini söyledi.

        Öğrenme yolculuğunun sadece okulla sınırlı olmadığını belirten Yavuz, "Son nefesimize kadar süren uzun bir yolculuktur. Bu yolculuk hayat boyu sürmektedir. Hepimiz her gün öğrendiğimiz yeni şeyleri hayatımıza ekleyerek bu yolculuğa devam ediyoruz. Hangi yaşta olursak olalım, eğitim seviyemiz ne olursa olsun hayat boyu öğrenme yolculuğumuz hep devam etmekte." dedi.

        Çetinkaya da şu ana kadar belediye bünyesindeki sosyal yaşam merkezlerinde, İl Mİlli Eğitim Müdürlüğünün görevlendirdiği eğitimcilerle 278 branşta 4 bin 150 kursiyere eğitim verdiklerini anlatarak, "9 sosyal yaşam merkezinde 56 kurs açarak okuma yazma kurslarını sizlerin hizmetine sunduk. Arzu ediyoruz ki, önümüzdeki 5 yılda yeni kurslar açarak öğrenmeyi hayat boyu daim etmek istiyoruz." diye konuştu.

        İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, halk eğitimi merkezlerinin üstlendikleri önemli rolle, adeta "Beşikten mezara kadar ilim" düsturunun günümüzdeki tezahürü olduğunu dile getirdi.

        Kursların özellikle ev hanımları için büyük fırsat olduğunu anlatan Akbaş, "2024'te il genelinde ihtiyaca binaen 65 kurs merkezinde 687 kurs açılmış olup, bu kurslarımızdan 11 bin 950 kursiyerimiz faydalanmıştır. Bakanlığımız koordinesinde Gazze'deki minik yavrularımızın ihtiyaçlarını gidermek adına gönüllülük esası içerisinde çalışma başlatıldı. Karabük Halk Eğitimi Merkezi dikiş ve giyim kurslarımızda usta öğretici ve kursiyerlerimiz tarafından Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine 1622 eşofman takımı üretildi." ifadesini kullandı.

        Tel kırma, dikiş nakış, seramik, örgü, resim, ebru, kağıt rölyef, filografi gibi geleneksel el sanatlarında çok sayıda el işi ürünün yer aldığı sergi, hafta boyunca sosyal yaşam merkezlerinde dönüşümlü olarak ziyaret edilebilecek.

        Halk oyunları gösterisinin de sunulduğu etkinlikte "Artık okuyorum" şiirini, okuma yazma sınıfı kursiyeri Kezban Dağcı seslendirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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