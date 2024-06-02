Karabük'te çocuğa otomobilin bagajında yolculuk yaptıran sürücüye ceza

Dün, Karabük-Safranbolu kara yolunda bir sürücü, 78 ABR 117 plakalı otomobilinin bagajına bindirdiği çocukla kapağı açık şekilde trafikte tehlikeli şekilde yolculuk yapmış ve yaşananlar vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti.

Polis ekiplerince 690 lira idari para cezası uygulanan sürücü hakkında, aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürme gerekçesiyle de adli soruşturma başlatıldı.

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