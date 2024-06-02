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        Karabük'te çocuğa otomobilin bagajında yolculuk yaptıran sürücüye ceza

        Karabük'te çocuğa otomobilin bagajında yolculuk yaptıran sürücüye 690 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 20:57 Güncelleme: 02.06.2024 - 20:57
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        Karabük'te çocuğa otomobilin bagajında yolculuk yaptıran sürücüye ceza
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        Karabük'te çocuğa otomobilin bagajında yolculuk yaptıran sürücüye 690 lira ceza uygulandı.

        Karabük-Safranbolu kara yolunda seyreden sürücü, 78 ABR 117 plakalı otomobilinin bagajına bindirdiği çocukla kapağı açık şekilde yolculuk yaptı.

        Olayın cep telefonuyla kaydedilen görüntülerinin sosyal medyada yer almasının ardından çalışma başlatan polis ekipleri, sürücünün kimliğini belirledi.

        Çocuğun, aile bireylerinin bilgisi dışında şaka amaçlı bagaja bindiğini beyan ettiği öğrenildi.

        Polis ekiplerince 690 lira idari para cezası uygulanan sürücü hakkında, aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürme gerekçesiyle de adli soruşturma başlatıldı.

        Dün, Karabük-Safranbolu kara yolunda bir sürücü, 78 ABR 117 plakalı otomobilinin bagajına bindirdiği çocukla kapağı açık şekilde trafikte tehlikeli şekilde yolculuk yapmış ve yaşananlar vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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