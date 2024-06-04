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        Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Karabük'ün Ovacık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 16:14 Güncelleme: 04.06.2024 - 16:14
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        Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Karabük'ün Ovacık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Y.Y. idaresindeki 78 BG 977 plakalı otomobil, Ekincik köyündeki Merkez ve Kadı mahalleleri yolunda M.Y. yönetimindeki 78 AV 797 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada 78 BG 977 plakalı araçtaki H.H. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Yaralı yolcu, ambulansla Ovacık Toplum Sağlığı Merkezi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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