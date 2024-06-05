Karabük'te bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Karabük'te bir apartmanın çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.

100. Yıl Mahallesi 1009. Cadde'deki 5 katlı bir apartmanın R.T'ye ait çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın çatı katında hasara yol açtı.