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        Karabük'te bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

        Karabük'te bir apartmanın çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 19:58 Güncelleme: 05.06.2024 - 19:58
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        Karabük'te bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
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        Karabük'te bir apartmanın çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.

        100. Yıl Mahallesi 1009. Cadde'deki 5 katlı bir apartmanın R.T'ye ait çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

        Yangın çatı katında hasara yol açtı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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