Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te hız sınırını aştığı anları sosyal medyadan paylaşan sürücüye ceza

        Karabük'te azami hız sınırını aştığı anları sosyal medya hesabından paylaşan motosiklet sürücüsüne para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 08:40 Güncelleme: 06.06.2024 - 08:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te hız sınırını aştığı anları sosyal medyadan paylaşan sürücüye ceza
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük'te azami hız sınırını aştığı anları sosyal medya hesabından paylaşan motosiklet sürücüsüne para cezası verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesabından hız sınırını aştığı anları paylaşan motosiklet sürücüsünün bulunması için çalışma başlattı.

        İncelemenin ardından ekiplerce tespit edilen motosiklet, kent merkezinde durduruldu.

        Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince 7 bin 945 lira idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Arkadaşının ölümüne tanık oldu! 5 gün sonra aynı son!
        Arkadaşının ölümüne tanık oldu! 5 gün sonra aynı son!
        Sıcak hava, yağmur ve çöl tozu
        Sıcak hava, yağmur ve çöl tozu
        Fatih 11 yaşındaydı... Çok büyük acı!
        Fatih 11 yaşındaydı... Çok büyük acı!
        Prenses görevine geri dönebilecek mi?
        Prenses görevine geri dönebilecek mi?
        SGK prim borcunda tecil kriterleri
        SGK prim borcunda tecil kriterleri
        Ali Koç'tan transfer müjdesi!
        Ali Koç'tan transfer müjdesi!
        Sürpriz kutlama
        Sürpriz kutlama
        Tur teknesi battı! 5 kişiyi balıkçılar kurtardı
        Tur teknesi battı! 5 kişiyi balıkçılar kurtardı
        Dünyanın en akıllı şehirleri
        Dünyanın en akıllı şehirleri
        Tetris 40 yaşında: Sovyet bilgisayar programcısının buluşu dünyayı nasıl fethetti?
        Tetris 40 yaşında: Sovyet bilgisayar programcısının buluşu dünyayı nasıl fethetti?
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        İstanbul'da yine korkutan manzara
        İstanbul'da yine korkutan manzara
        Galatasaray'da hedef Amrabat!
        Galatasaray'da hedef Amrabat!
        8 farklı böcek ısırmasını geçirecek yöntemler
        8 farklı böcek ısırmasını geçirecek yöntemler
        Barış Alper'e İtalya'dan kanca!
        Barış Alper'e İtalya'dan kanca!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ile görüştü
        Beşiktaş yeni hocasını açıkladı!
        Beşiktaş yeni hocasını açıkladı!
        Putin'den önemli açıklamalar
        Putin'den önemli açıklamalar
        "Kripto ve hissede sınırlı işlem vergisi gündemde"
        "Kripto ve hissede sınırlı işlem vergisi gündemde"

        Benzer Haberler

        Karabük'te bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
        Karabük'te bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
        Karabük'te vefat eden Kıbrıs gazileri son yolculuklarına uğurlandı
        Karabük'te vefat eden Kıbrıs gazileri son yolculuklarına uğurlandı
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'ten kısa kısa
        Sağlık alanında yenilikçi yaklaşımlar Karabük'te düzenlenecek festivalde el...
        Sağlık alanında yenilikçi yaklaşımlar Karabük'te düzenlenecek festivalde el...
        Karabük'te otomobilin motor kısmına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı
        Karabük'te otomobilin motor kısmına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı
        Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı