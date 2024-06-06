Karabük'te hız sınırını aştığı anları sosyal medyadan paylaşan sürücüye ceza
Karabük'te azami hız sınırını aştığı anları sosyal medya hesabından paylaşan motosiklet sürücüsüne para cezası verildi.
Karabük'te azami hız sınırını aştığı anları sosyal medya hesabından paylaşan motosiklet sürücüsüne para cezası verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesabından hız sınırını aştığı anları paylaşan motosiklet sürücüsünün bulunması için çalışma başlattı.
İncelemenin ardından ekiplerce tespit edilen motosiklet, kent merkezinde durduruldu.
Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince 7 bin 945 lira idari para cezası uygulandı.
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