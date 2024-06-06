Karabük'te apartmanın bahçesine giren yılanı itfaiye yakaladı
Karabük'te bir apartmanın bahçesine giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.
Karabük'te bir apartmanın bahçesine giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.
Bahçelievler Mahallesi 122 Sokak'taki bir apartmanda oturanlar, bahçede yılan gördü.
Apartman sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yılanı yakalayarak, doğal yaşam alanına bıraktı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.