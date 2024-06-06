Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te ormanlık alanda bulunan yavru karaca koruma altına alındı

        Karabük'te ormanlık alanda bulunan yavru karaca koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 17:54 Güncelleme: 06.06.2024 - 17:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te ormanlık alanda bulunan yavru karaca koruma altına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük'te ormanlık alanda bulunan yavru karaca koruma altına alındı.

        Merkeze bağlı Keltepe bölgesinde yavru karaca bulan orman işçisi, hayvanı Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim etti.

        Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen karacanın, gerekli kontrollerin ardından doğaya salınacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        La Nina etkisi başlıyor: Hava birden değişecek ani yağışlar olacak
        La Nina etkisi başlıyor: Hava birden değişecek ani yağışlar olacak
        Biden'dan bir gaf daha!
        Biden'dan bir gaf daha!
        Bir asılsız sipariş şoku daha!
        Bir asılsız sipariş şoku daha!
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Kaybolduktan 3 hafta sonra cesedi bulunmuştu: Katil kayınbiraderi çıktı
        Kaybolduktan 3 hafta sonra cesedi bulunmuştu: Katil kayınbiraderi çıktı
        Hatay'dan Erzurum'a geldi, noterde dolandırıldığını anladı: Depremde ölen kızımın parası da içindeydi
        Hatay'dan Erzurum'a geldi, noterde dolandırıldığını anladı: Depremde ölen kızımın parası da içindeydi
        Glamping tatili hesaplı mı değil mi?
        Glamping tatili hesaplı mı değil mi?
        Fenerbahçe'den Sterling bombası!
        Fenerbahçe'den Sterling bombası!
        "Swap hariç net rezervlerimiz, 4 yıl sonra ilk defa pozitife döndü"
        "Swap hariç net rezervlerimiz, 4 yıl sonra ilk defa pozitife döndü"
        Galatasaray taraftarlarını korkutan hamle!
        Galatasaray taraftarlarını korkutan hamle!
        Aranan Beatles üyeleri bulundu
        Aranan Beatles üyeleri bulundu
        Japon Okawa'nın hayatı ikram edilen Türk çayıyla değişti
        Japon Okawa'nın hayatı ikram edilen Türk çayıyla değişti
        58 yaşındaki kadın 30 yaş görünümüne kavuştu!
        58 yaşındaki kadın 30 yaş görünümüne kavuştu!
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        Ali Koç'tan transfer sözleri!
        Ali Koç'tan transfer sözleri!
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Bu küçük mavi meyvenin faydalarına inanamayacaksınız
        Bu küçük mavi meyvenin faydalarına inanamayacaksınız
        Otizmli anaokulu öğrencisi mezuniyet töreninde gösteriye alınmadı
        Otizmli anaokulu öğrencisi mezuniyet töreninde gösteriye alınmadı
        Erdoğan-Özel görüşmesinde tarih belli oldu
        Erdoğan-Özel görüşmesinde tarih belli oldu

        Benzer Haberler

        Karabük'te apartmanın bahçesine giren yılanı itfaiye yakaladı
        Karabük'te apartmanın bahçesine giren yılanı itfaiye yakaladı
        Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya, Türkiye Belediyeler Birliği genel kurul...
        Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya, Türkiye Belediyeler Birliği genel kurul...
        Karabük'te hız sınırını aştığı anları sosyal medyadan paylaşan sürücüye cez...
        Karabük'te hız sınırını aştığı anları sosyal medyadan paylaşan sürücüye cez...
        Karabük'te bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
        Karabük'te bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
        Karabük'te vefat eden Kıbrıs gazileri son yolculuklarına uğurlandı
        Karabük'te vefat eden Kıbrıs gazileri son yolculuklarına uğurlandı
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'ten kısa kısa