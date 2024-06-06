Safranbolu'da öğrencilere sınav kaygısını azaltma eğitimi verildi

Sınav öncesinde ve sırasında karşılaşılabilen stresle başa çıkma tekniklerinin işlendiği eğitimde, öğrencilerin sınav kaygısını azaltmalarına yardımcı olacak nefes alma ve gevşeme egzersizleri gibi pratik stratejiler öğretildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, psikolog Sevdenur Bozkurt, Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Kütüphanesi'nde öğrencilere sınav kaygısını azaltmaya yönelik yapılacak egzersizleri anlattı, odaklanma eğitimi verdi.

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