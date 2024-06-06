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        "Karabük Kent Vizyonu Çalıştayı 2037" düzenlendi

        Karabük'ün kuruluşunun 100'üncü yılında kentte sosyal, ekonomik, kültürel, kentleşme ve turizm alanında ulaşılmak istenen vizyonu ortaya koymak amacıyla "Karabük Kent Vizyonu Çalıştayı 2037" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 18:35 Güncelleme: 06.06.2024 - 18:35
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        "Karabük Kent Vizyonu Çalıştayı 2037" düzenlendi
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        Karabük'ün kuruluşunun 100'üncü yılında kentte sosyal, ekonomik, kültürel, kentleşme ve turizm alanında ulaşılmak istenen vizyonu ortaya koymak amacıyla "Karabük Kent Vizyonu Çalıştayı 2037" yapıldı.

        Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) tarafından, Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) 1937'de temellerinin atılmasıyla adı duyulan, Safranbolu'ya bağlı Öğlebeli köyünün 13 haneli mahallesiyken zamanla kente dönüşen Karabük'ün gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen çalıştay, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Vali Mustafa Yavuz, 100. Yıl Kültür Merkezi'ndeki programda yaptığı konuşmada, Karabük'ün il oluşunun 29'uncu yılını kutladı.

        Çalıştayın Karabük'ün gideceği yönü belirlemesi noktasında çok faydalı olacağını düşündüğünü belirten Yavuz, "Biz aslında Karabük'ün yüzünü nereye dönmesi gerektiğini, Karabük'ün gideceği yönü, Karabük'ün 100'üncü yılında nasıl bir stratejiyle ilerleyeceği noktasında görüş alışverişinde bulunmak ve bu doğrultuda çalışmalarımızı yürütmek istiyoruz." dedi.

        AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük'ün sanayi kenti olduğuna değinerek, "Normalde şehirlerde fabrikalar kurulur ama Karabük'te fabrika bir şehir kurmuş. Dünyadaki bütün değişimler doğal olarak bizi etkiler. Türkiye'deki değişimler de bizi etkiler." diye konuştu.

        KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz da çalıştayın Karabük'ün 100'üncü yılında sosyal, ekonomik, kültürel, eğitim, çevre, kentleşme, ulaşım ve turizm konularında ulaşmak istediği vizyonu ortaya koymak amacıyla düzenlendiğini anlattı.

        Kentlerin geleceklerinin kurgulanmasında yol haritalarının belirlenmesi ve buna yönelik çalıştayların gerçekleştirilmesinin öneminin arttığını anlatan Çapraz, "Bu nedenle, ortak değerlerin bir vizyon etrafında ele alınması, ortaya konulan stratejik hedeflerin taraflarca benimsenmesi ve stratejik iletişim yönetiminin doğru yapılması gerekmektedir." diye konuştu.

        Çapraz, ilgili her paydaşın mevcut durumun analizini yaparak geleceğe yönelik düşünce ve çözüm önerilerinin ifade edilmesinin önemine değinerek, Karabük'ün 100'üncü yıl vizyonu kapsamındaki öncelikli konuları şu şekilde sıraladı:

        "3 Nisan'ın ülkemizde 'Sanayi Günü' olarak tescil edilmesi, kent imajı kapsamında yerel kültürel değerlerin mutlaka korunması ve kent simgesinin belirlenmesi, Filyos Limanı'nın konteyner limanı olarak hizmete alınması, Eskipazar Organize Sanayi Bölgesi'nin sürdürülebilir yeşil ekonomi kapsamında faaliyete geçmesi, lojistik merkezinin açılması ve demir yolu ulaşımı ile Filyos Limanı'na bağlanması, çevre yolunun inşa edilmesi, endüstri melek lisesinin çağın gerektirdiği şekilde modernleştirilerek kent ekonomisinin ihtiyaç duyduğu ara eleman sıkıntısının karşılanmasında öncü rol oynaması ve deprem riski gerçeği sebebiyle Karabük'ümüzün akıllı kent kapsamında depreme hazırlanması."

        KTSO Akademik Danışmanı Prof. Dr. Taşkın Deniz de çalıştayın amacının Karabük'ün kuruluşunun 100'üncü yılı olan 2037'de "Karabük'ü nerede görmek istiyoruz?" sorusuna cevap aramak olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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