Karabük'te "Milli ve Manevi Şuur" söyleşisi düzenlendi

Programa, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek ile İl Emniyet Müdürlüğü ve Karabük POMEM personeli katıldı.

Polislerle sohbet eden Sula, daha sonra deneyimlerini aktardı.

Yenişehir Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, polis başmüfettişi ve 1. sınıf emniyet müdürü Ahmet Sula ile polis memurları bir araya geldi.

Karabük'te "Milli ve Manevi Şuur, Farkındalık, Özgüven ve Motivasyon" söyleşisi gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.