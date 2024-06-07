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        Karabük'te "Milli ve Manevi Şuur" söyleşisi düzenlendi

        Karabük'te "Milli ve Manevi Şuur, Farkındalık, Özgüven ve Motivasyon" söyleşisi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 12:02 Güncelleme: 07.06.2024 - 12:02
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        Karabük'te "Milli ve Manevi Şuur" söyleşisi düzenlendi
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        Karabük'te "Milli ve Manevi Şuur, Farkındalık, Özgüven ve Motivasyon" söyleşisi gerçekleştirildi.

        Yenişehir Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, polis başmüfettişi ve 1. sınıf emniyet müdürü Ahmet Sula ile polis memurları bir araya geldi.

        Polislerle sohbet eden Sula, daha sonra deneyimlerini aktardı.

        Programa, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek ile İl Emniyet Müdürlüğü ve Karabük POMEM personeli katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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