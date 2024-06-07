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        Karabük'te ormanlık alana kenevir ektiği iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alana kenevir ektikleri iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 12:21 Güncelleme: 07.06.2024 - 12:21
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        Karabük'te ormanlık alana kenevir ektiği iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alana kenevir ektikleri iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ormanlık alana kenevir ekildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

        Ekipler, kenevir ekildiği belirlenen alanda sulama ve gübreleme yapan 2 şüpheliyi yakaladı.

        Operasyonda, 20 kök kenevir, 2 su bidonu ve yaklaşık 500 gram gübre ele geçirildi.

        Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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