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        Karabük'te haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

        Karabük'te kendisinden haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 15:29 Güncelleme: 07.06.2024 - 15:29
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        Karabük'te haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
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        Karabük'te kendisinden haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu.

        Atatürk Mahallesi Veysel Karani Sokak'ta yaşayan, Karabük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü personeli Bayram Diktepe'den (41) haber alamayan arkadaşları, durumu sağlık ve polise ekiplerine bildirdi.

        Bunun üzerine harekete geçen ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde Diktepe'yi hareketsiz halde buldu.

        Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Diktepe'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Diktepe'nin cesedi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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