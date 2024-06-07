Karabük'te haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
Karabük'te kendisinden haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu.
Karabük'te kendisinden haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu.
Atatürk Mahallesi Veysel Karani Sokak'ta yaşayan, Karabük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü personeli Bayram Diktepe'den (41) haber alamayan arkadaşları, durumu sağlık ve polise ekiplerine bildirdi.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde Diktepe'yi hareketsiz halde buldu.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Diktepe'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Diktepe'nin cesedi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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