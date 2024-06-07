AK Parti Karabük İl Başkanlığı kan bağışı kampanyası düzenledi
AK Parti Karabük İl Başkanlığınca "Birbirimize candan bağlıyız" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.
AK Parti Karabük İl Başkanlığınca "Birbirimize candan bağlıyız" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.
AK Parti Karabük İl Başkanlığı önünde gerçekleştirilen kampanyada, çok sayıda vatandaş ve partili kan bağışında bulundu.
Etkinliğe, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt ile Eskipazar Belediye Başkanın Serkan Civa da katıldı.
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