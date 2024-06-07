AK Parti Karabük İl Başkanlığı kan bağışı kampanyası düzenledi

Etkinliğe, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt ile Eskipazar Belediye Başkanın Serkan Civa da katıldı.

AK Parti Karabük İl Başkanlığı önünde gerçekleştirilen kampanyada, çok sayıda vatandaş ve partili kan bağışında bulundu.

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