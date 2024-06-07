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        AK Parti Karabük İl Başkanlığı kan bağışı kampanyası düzenledi

        AK Parti Karabük İl Başkanlığınca "Birbirimize candan bağlıyız" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 15:29 Güncelleme: 07.06.2024 - 15:29
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        AK Parti Karabük İl Başkanlığı kan bağışı kampanyası düzenledi
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        AK Parti Karabük İl Başkanlığınca "Birbirimize candan bağlıyız" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.

        AK Parti Karabük İl Başkanlığı önünde gerçekleştirilen kampanyada, çok sayıda vatandaş ve partili kan bağışında bulundu.

        Etkinliğe, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt ile Eskipazar Belediye Başkanın Serkan Civa da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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