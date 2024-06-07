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        Karabük'te otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Karabük'te otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 16:31 Güncelleme: 07.06.2024 - 16:31
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        Karabük'te otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Karabük'te otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

        Hürriyet Mahallesi'nde otluk alanda dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

        İhbar üzerine yangın yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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