Karabük'te otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Karabük'te otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Karabük'te otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Hürriyet Mahallesi'nde otluk alanda dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine yangın yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.
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