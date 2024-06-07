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        Karabük merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

        Karabük merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 19:24 Güncelleme: 07.06.2024 - 19:24
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        Karabük merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlı tutuklandı
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        Karabük merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, "Bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçu kapsamında 10 şüpheli hakkında çalışma başlattı.

        Sürdürülen 9 aylık teknik çalışma kapsamında ekipler, şüphelilerin elde ettikleri gelirleri kripto borsasında aklamaya çalıştıklarını belirledi.

        Şüphelilerin bu yöntemle aralarında Karabük'ün de bulunduğu 18 ilde 34 farklı işlemle yaklaşık 30 milyon lira dolandırıcılık yaparak haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

        Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan eş zamanlı operasyonlarda Ankara'da 2, Adana'da 5 kişi gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı tutuklandı, 1 kişi ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Öte yandan aranan kişilerden 2'sinin cezaevinde, 1 kişinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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