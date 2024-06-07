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        Karabük'te ormanlık alandaki ayı cep telefonuyla görüntülendi

        Karabük'te ormanlık alandaki ayı cep telefonuyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 20:06 Güncelleme: 07.06.2024 - 20:06
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        Karabük'te ormanlık alandaki ayı cep telefonuyla görüntülendi
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        Karabük'te ormanlık alandaki ayı cep telefonuyla görüntülendi.

        Büyükdüz Orman İşletme Şefliği Gedez mevkisinde çalışan orman muhafaza memuru, ormanlık alanda ayıyı fark etti.

        Orman muhafaza memurunun cep telefonuyla kaydettiği görüntüde, ayının bir süre ağaçlık alanda bekledikten sonra ormanlık alana yönelerek gözden kaybolduğu görüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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