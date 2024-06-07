Karabük'te otobüs şoförü ile araca binmek isteyen kişi arasında çıkan kavga güvenlik kamerasında

Karabük Belediyesi şoföre kaba davranan ve ücret ödemeyen kişilerle ilgili suç duyurusunda bulundu.

Bir başka olayda ise 3 kişi Karabük Belediyesi özel halk otobüsüne kart basmadan bindi.

Bunun üzerine otobüsten inen şoför ile bu kişi arasında kavga çıktı.

Karabük Belediyesi özel halk otobüsüne durak dışı bir bölgede binmek isteyen bir kişi, otobüsü durdurmak istedi. Otobüs durmayınca vatandaş tepki gösterdi.

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