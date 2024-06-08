Karabük'te torununu YKS sınav merkezine bırakan kişinin kullandığı otomobil dönüş yolunda yandı
Karabük'te torununu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu için sınav merkezine bıraktıktan sonra evine dönen kişinin kullandığı otomobil seyir halinde yanarak kullanılamaz hale geldi.
Karabük'te torununu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu için sınav merkezine bıraktıktan sonra evine dönen kişinin kullandığı otomobil seyir halinde yanarak kullanılamaz hale geldi.
Recep F, 67 DA 845 plakalı otomobiliyle torununu sınava gireceği Karabük Üniversitesine bıraktıktan sonra evine doğru dönüşe geçti.
Seyir halindeyken otomobilin motor kısmından alev aldığını fark eden Recep F, aracı durdurarak itfaiyeye haber verdi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
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