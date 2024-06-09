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        Karabük'te 2 katlı ev yandı

        Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 09:34 Güncelleme: 09.06.2024 - 09:34
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        Karabük'te 2 katlı ev yandı
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        Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

        Paşabey köyünde Yaşar T'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü arazözü sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesi sonucu bitişikteki ahşap eve sıçramadan söndürülen yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

        Eflani Belediye Başkanı Hüsnü Akın da bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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