Karabük'te 2 katlı ev yandı

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü arazözü sevk edildi.

Paşabey köyünde Yaşar T'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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