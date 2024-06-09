Karabük'te 2 katlı ev yandı
Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Paşabey köyünde Yaşar T'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü arazözü sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu bitişikteki ahşap eve sıçramadan söndürülen yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Eflani Belediye Başkanı Hüsnü Akın da bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.
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