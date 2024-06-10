Köylerin yangınlardan korunması için orman ve meralara bakım yapılması önerisi

ORHAN KUZU - Karabük Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Toprak İlmi ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cumhur Güngöroğlu, muhtemel yangınlarda köylerdeki yerleşim birimlerinin korunması ve dirençli hale getirilmesi için bilinçlendirme çalışmalarının yanı sıra ormanlık ve mera alanlarının bakımlarının yapılması gerektiğini söyledi.

Güngöroğlu, AA muhabirine, yaz aylarında çıkan orman yangınlarının sıcaklık ortalamalarına ve rüzgar hareketlerine bağlı olarak arttığını belirtti.

Libya ve Basra'dan gelen sıcak hava dalgasının Türkiye'ye yaklaşma ve aynı anda etkili olma durumunda çok büyük yangınların çıkma ihtimalinin artacağını dile getiren Güngöroğlu, "Çünkü iki basınç merkezinden gelen kurutucu havalar Türkiye'deki ormanların yanıcı madde nemini aniden düşürüyor ve aynı anda birkaç yerde yangın çıkma olasılığını artırıyor. Bu, aynı anda farklı bölgelerde çıkan yangınların söndürülmesinin güçleşmesi anlamına geliyor." dedi.

Güngöroğlu, Türkiye'de orman yangınlarının daha çok Akdeniz iklimine sahip bölgelerde çıktığını, yazın sıcak ve kurak olan Akdeniz ve Ege bölgelerinin kıyı kesimlerinin yangın riski bakımından çok yüksek özelliğe sahip olduğunu belirtti.

Karabük'te orman yangını riski bakımından Araç ve Soğanlı çayları havzalarının en hassas bölgeler olduğunu ifade eden Güngöroğlu, "Bu havzanın 500-600 metre yüksekliğe kadarki kısmında Akdeniz iklimi hakim. Burada kızılçam ormanları bulunuyor. Kızılçam tipik yangın ekolojisine sahip ağaç türümüz. Orman yangınları açısından kızılçam alanlarının bulunduğu 200 ile 600 metre yükseklik arası riskli bölge. Karabük'te haziranın sonlarından ekime kadar yangın çıkma riski yüksek. Kurutucu rüzgarları da alırsa yangının genişleme ihtimali ve kontrol altına alma zorluğu da ortaya çıkıyor. O yüzden özellikle haziran ortasından ekime kadar ormanlık alanlara giriş çıkışların kontrol edilmesi veya yasaklanması çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.