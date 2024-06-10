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        Karabük'te okuma seferberliği kapsamında öğrencilere kitap dağıtımı sürüyor

        Karabük'te okuma alışkanlığı kazandırılması amacıyla başlatılan "Eğitim Kenti Karabük" projesi kapsamında, öğrencilere kitap dağıtımı devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 17:00 Güncelleme: 10.06.2024 - 17:00
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        Karabük'te okuma seferberliği kapsamında öğrencilere kitap dağıtımı sürüyor
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        Karabük'te okuma alışkanlığı kazandırılması amacıyla başlatılan "Eğitim Kenti Karabük" projesi kapsamında, öğrencilere kitap dağıtımı devam ediyor.

        Vali Mustafa Yavuz ve İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, "Okuyorum Öğreniyorum" temasıyla Aydınlıkevler İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrencilere kitap hediye etti.

        Yavuz, gazetecilere, proje doğrultusunda birçok faaliyet yürütüldüğünü belirterek, 15 Mayıs'ta başka bir okulda kitap dağıtımı yaptıklarını hatırlattı.

        Bugün de Aydınlıkevler İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldiklerini vurgulayan Yavuz, "Şu ana kadar 10 bin kitabımızın dağıtımı gerçekleştirildi. İkinci 10 binin dağıtımına, bu hafta itibariyle başladık. İnşallah hafta sonuna kadar ikinci 10 binin dağıtımını gerçekleştireceğiz. Hedefimiz çocuklarımız tatile çıkmadan kitaplarıyla buluşmalarını sağlamak." şeklinde konuştu.

        Yavuz, kitapların dağıtımına eylül ayında devam edeceklerini kaydederek, 37 bin öğrencinin tamamını kitapla buluşturacaklarını bildirdi.

        Projenin önemine değinen Yavuz, "Çocuklarımız, bu kitapları hem okuyacaklar hem öğrenecekler hem de kendilerini bilgiyle donatacaklar. Böylece geleceğe hem akademik anlamda hem de bilgi seviyesi olarak hazır hale gelecekler. Projemiz kapsamında, Karabük'ümüzün eğitimine katkı sağlayacak birçok faaliyet yürütülüyor. Karabük'ün eğitim ve öğretiminde daha iyi yerlere gelmesi anlamında bir fırsat olarak değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

        Öğrencilerden Asya Zeren de kitap okumayı çok sevdiğini belirterek, yaz tatili boyunca kitap okuyacağını ve dinleneceğini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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