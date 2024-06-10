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        Karabük'te trafik kazası sonrası çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı

        Karabük'te meydana gelen trafik kazasının ardından taraflar arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 17:33 Güncelleme: 10.06.2024 - 17:33
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        Karabük'te trafik kazası sonrası çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı
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        Karabük'te meydana gelen trafik kazasının ardından taraflar arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

        Hürriyet Mahallesi İnönü Caddesi'nde iki aracın çarpıştığı hasarlı kazanın tarafları arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda 2 kişi bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Birbirlerinden şikayetçi olan 4 kişi, işlemleri için polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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