Karabük'te trafik kazası sonrası çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı
Karabük'te meydana gelen trafik kazasının ardından taraflar arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.
Karabük'te meydana gelen trafik kazasının ardından taraflar arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.
Hürriyet Mahallesi İnönü Caddesi'nde iki aracın çarpıştığı hasarlı kazanın tarafları arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda 2 kişi bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Birbirlerinden şikayetçi olan 4 kişi, işlemleri için polis merkezine götürüldü.
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