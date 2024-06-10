Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te ilkokul öğrencilerine ATV ve motosiklet sürüş eğitimi

        Karabük'te düzenlenen etkinlikte ilkokul öğrencilerine arazi aracı ATV ve motosiklet sürüş eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 18:11 Güncelleme: 10.06.2024 - 18:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te ilkokul öğrencilerine ATV ve motosiklet sürüş eğitimi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük'te düzenlenen etkinlikte ilkokul öğrencilerine arazi aracı ATV ve motosiklet sürüş eğitim verildi.

        Müzekent Motosiklet Kulübü, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla motosikleti tanıma ve sürüş eğitimi etkinliği düzenledi. Şehit Şendoğan Topçu İlkokulu'ndaki etkinlikte yunus timleri ve kulüp üyeleri, öğrencilere motosiklete nasıl binileceğine dair bilgilendirmelerde bulundu.

        Kulüp başkanı Celil Özdemir de motosiklet kullanırken kask, mont, dizlik ve eldivenin önemini öğrencilere anlattı. Bilgilendirmenin ardından öğrenciler, büyüklerin gözetiminde yaş gruplarına uygun ATV ve motosikletleri sürdü.

        Özdemir, gazetecilere, gençlere motosikleti bilinçli ve güvenli kullanmaya yönelik eğitimler verdiklerini belirterek, "ATV'lerimiz, iki tekerlekli motosikletlerimizle çocukları motosiklete alıştırma sürecimiz devam ediyor. Her yıl bu etkinlikleri kulüp olarak organize ediyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi ile görüşecek
        Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi ile görüşecek
        Avrupa artık 'daha sağda'
        Avrupa artık 'daha sağda'
        10 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        10 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        Avrupa Parlamentosu’nun 45 yılda değişen yapısı
        Avrupa Parlamentosu’nun 45 yılda değişen yapısı
        Hasta köpek vakasında 1 tutuklama
        Hasta köpek vakasında 1 tutuklama
        7. katın balkonunda oynuyordu... Minik Derya 4 yaşındaydı!
        7. katın balkonunda oynuyordu... Minik Derya 4 yaşındaydı!
        Yaptığı sürprizle tokadı unutturdu
        Yaptığı sürprizle tokadı unutturdu
        Bu haftaya dikkat! Yakın vadede iyi haberler var
        Bu haftaya dikkat! Yakın vadede iyi haberler var
        Suriye'nin kuzeyindeki ertelenen sözde seçimlerle ilgili açıklama
        Suriye'nin kuzeyindeki ertelenen sözde seçimlerle ilgili açıklama
        Okan Buruk tek tek açıkladı
        Okan Buruk tek tek açıkladı
        Macron neden erken seçim kararı aldı?
        Macron neden erken seçim kararı aldı?
        Böyle eğlendi
        Böyle eğlendi
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Son prova Polonya!
        Son prova Polonya!
        Ediz Hun'dan o fotoğrafın hikâyesi
        Ediz Hun'dan o fotoğrafın hikâyesi
        Avrupa borsalarında seçim düşüşü
        Avrupa borsalarında seçim düşüşü
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Paulista için geri sayım!
        Paulista için geri sayım!

        Benzer Haberler

        Karabük'te trafik kazası sonrası çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı
        Karabük'te trafik kazası sonrası çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı
        Karabük'te okuma seferberliği kapsamında öğrencilere kitap dağıtımı sürüyor
        Karabük'te okuma seferberliği kapsamında öğrencilere kitap dağıtımı sürüyor
        Köylerin yangınlardan korunması için orman ve meralara bakım yapılması öner...
        Köylerin yangınlardan korunması için orman ve meralara bakım yapılması öner...
        Karabük'te 2 katlı ev yandı
        Karabük'te 2 katlı ev yandı
        Karabük'te 2 katlı ev yandı
        Karabük'te 2 katlı ev yandı
        Torununu sınava getirdiği otomobili yandı
        Torununu sınava getirdiği otomobili yandı