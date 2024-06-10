Karabük'te aracın motor bölümüne giren yılanı itfaiye çıkardı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin motor kısmına giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin motor kısmına giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Babasultan Mahallesi'nde park halindeki otomobilin motor kısmına yılan girdiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi.
Ekiplerin uzun uğraşları sonucu çıkarılan yılan, özel torba içerisine konuldu.
Yılan, daha sonra ekiplerce doğaya bırakıldı.
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