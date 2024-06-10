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        Yenilenen Karabük Şehir Parkı, 14 Haziran'da hizmete açılacak

        Yenileme çalışmalarında sona gelinen Karabük Şehir Parkı, 14 Haziran'da hizmete sunulacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 21:02 Güncelleme: 10.06.2024 - 21:03
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        Yenilenen Karabük Şehir Parkı, 14 Haziran'da hizmete açılacak
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        Yenileme çalışmalarında sona gelinen Karabük Şehir Parkı, 14 Haziran'da hizmete sunulacak.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehrin en işlek noktalarından birinde yer aldığı için her gün binlerce kişi tarafından kullanılan Şehir Parkı baştan sona yenilendi.

        Çalışmalar kapsamında deforme olan yürüyüş yolları, oturma alanları ve zemin eski görünümüne kavuşturuldu.

        Alanda incelemelerde bulunan Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, parkın 14 Haziran'da kullanıma açılacağını belirterek, "Hemşehrilerimizden tek ricamız; parkımızı koruyalım." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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