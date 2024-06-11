Karabük'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Operasyonda 2 şüphelinin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 40x27 santimetre boyutlarında, 12 kilogram ağırlığında insan figürlü kaya yontması taş obje ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.