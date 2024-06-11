Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde suçlarına karışanların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Karabük merkezde 3 kişinin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada, 33,64 gram metamfetamin, 3,9 gram uyuşturucu emdirilmiş peçete, 7 sentetik ecza hap, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, pürmüzlü çakmak ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin 900 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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