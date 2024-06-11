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        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 17:05 Güncelleme: 11.06.2024 - 17:05
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        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik 7-10 Haziran'da 5 ayrı operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda U.C.Y, E.K.A, E.K, A.A.S, T.A.I.N, A.M. ve S.Ç. gözaltına alındı.

        Şüphelilerden A.M. U.C.Y. E.K. ve A.A.S, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Adliyeye sevk edilen E.K.A, S.Ç. ve T.A.I.N. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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