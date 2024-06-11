Karabük'te devrilen iş makinesinin sürücüsü yaralandı
Karabük'ün Eflani ilçesinde devrilen iş makinesinin sürücüsü yaralandı.
Karabük'ün Eflani ilçesinde devrilen iş makinesinin sürücüsü yaralandı.
Çukurgelik köyü yakınlarında M.O. idaresindeki greyder, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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