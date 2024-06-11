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        Karabük'te devrilen iş makinesinin sürücüsü yaralandı

        Karabük'ün Eflani ilçesinde devrilen iş makinesinin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 19:53 Güncelleme: 11.06.2024 - 19:53
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        Karabük'te devrilen iş makinesinin sürücüsü yaralandı
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        Karabük'ün Eflani ilçesinde devrilen iş makinesinin sürücüsü yaralandı.

        Çukurgelik köyü yakınlarında M.O. idaresindeki greyder, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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