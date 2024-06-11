Şampiyonada, Sakarya'dan Harmanlıkspor ile Karasuspor, Zonguldak Ereğlispor, Bolu'dan Kıbrıscıkspor, Kastamonu'dan Sarıyıldızspor ve Samsun'dan Bafra Mevlanaspor'un yer aldığını aktaran Çevik, "Bu etabı birincilikle bitiren takım, 4 ilde düzenlenen 2. kademe müsabakalarına katılacak. Oradan da başarıyla çıkarsa, 3. kademede final müsabakasında ter dökecekler." ifadelerini kullandı.

Karabük Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı İhsan Çevik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonada yaklaşık 150 sporcunun mücadele ettiğini belirterek, menajerlerin organizasyona katılan futbolcuları izlediğini kaydetti.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen 17 Yaş Altı Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları, Karabük'te başladı.

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