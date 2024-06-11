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        17 Yaş Altı Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları, Karabük'te başladı

        Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen 17 Yaş Altı Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları, Karabük'te başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 20:28 Güncelleme: 11.06.2024 - 20:28
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        17 Yaş Altı Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları, Karabük'te başladı
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        Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen 17 Yaş Altı Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları, Karabük'te başladı.

        Onur Futbol Sahası'nda gerçekleştirilen organizasyona Sakarya, Zonguldak, Bolu, Kastamonu ve Samsun'dan 6 takım katıldı.

        Organizasyonun ilk karşılaşmasında Sakarya Karasuspor, Zonguldak Ereğlispor'u 2-1 yendi.

        Karabük Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı İhsan Çevik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonada yaklaşık 150 sporcunun mücadele ettiğini belirterek, menajerlerin organizasyona katılan futbolcuları izlediğini kaydetti.

        Şampiyonada, Sakarya'dan Harmanlıkspor ile Karasuspor, Zonguldak Ereğlispor, Bolu'dan Kıbrıscıkspor, Kastamonu'dan Sarıyıldızspor ve Samsun'dan Bafra Mevlanaspor'un yer aldığını aktaran Çevik, "Bu etabı birincilikle bitiren takım, 4 ilde düzenlenen 2. kademe müsabakalarına katılacak. Oradan da başarıyla çıkarsa, 3. kademede final müsabakasında ter dökecekler." ifadelerini kullandı.

        Organizasyonun final maçı, 14 Haziran Cuma günü oynanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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