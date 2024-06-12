AK Parti Karabük heyetinden Sağlık Bakanı Koca'ya ziyaret

AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç ile AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, görüşmede Karabük'teki son gelişmeler ve sağlık tesislerine yönelik konuların ele alındığı belirtildi.

Heyetin, Bakan Koca'ya misafirperverlikleri ve Karabük'e göstermiş olduğu önem dolayısıyla teşekkürlerini ilettiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla çalışan heyetin, kente hizmet etmeyi sürdürdüğü ifade edildi.