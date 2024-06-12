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        AK Parti Karabük heyetinden Sağlık Bakanı Koca'ya ziyaret

        AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç ile AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 08:50 Güncelleme: 12.06.2024 - 08:52
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        AK Parti Karabük heyetinden Sağlık Bakanı Koca'ya ziyaret
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        AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç ile AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaret etti.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, görüşmede Karabük'teki son gelişmeler ve sağlık tesislerine yönelik konuların ele alındığı belirtildi.

        Heyetin, Bakan Koca'ya misafirperverlikleri ve Karabük'e göstermiş olduğu önem dolayısıyla teşekkürlerini ilettiği kaydedildi.

        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla çalışan heyetin, kente hizmet etmeyi sürdürdüğü ifade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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