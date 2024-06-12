Üreticiler Safranbolu lokumunda bayram mesaisinde

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde lokum üreticileri, Kurban Bayramı'nda ağızları tatlandırmak için mesai yapıyor.

Safranbolu lokumu, safranlı başta olmak üzere damla sakızlı, fındıklı, güllü, çifte kavrulmuş, çikolatalı, sade ve fıstıklı gibi 50 çeşitte müşterilere sunuluyor.

İlçede coğrafi işaret tescil belgesi bulunan firmalar tarafından üretilen lokum, 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca tüketicilere ulaştırılacak.

- "Safranlı lokum müşterilerin en çok tercih ettiği ürün"