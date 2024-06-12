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        Karabük'te ormanlık alanlara girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı

        Karabük Valisi Mustafa Yavuz, 15 Haziran-31 Ekim tarihlerinde ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 14:03 Güncelleme: 12.06.2024 - 14:03
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        Karabük'te ormanlık alanlara girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı
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        Karabük Valisi Mustafa Yavuz, 15 Haziran-31 Ekim tarihlerinde ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını bildirdi.

        Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen mayıs ayı güvenlik değerlendirme toplantısında konuşan Yavuz, Karabük'ün güvenli ve huzurlu bir şehir olduğunu söyledi.

        Yavuz, suç ve suçlularla mücadelenen kesintisiz devam edeceğini belirterek, "Terör örgütlerinden orgnaize suç örgütlerine, uyuşturucudan her türlü kaçakçılığa, kamu düzeninin sağlanmasından trafik güvenliğine, aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesinden kadına ve çocuğa şiddetin önlenmesine kadar mücadelemiz bundan böyle de devam edecektir." dedi.

        Kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçların önlenmesi konusunda mücadelenin kesintisiz devam ettiğini vurgulayan Yavuz, mayıs ayında bu olayların yüzde 98'inin kolluk ve adli birimler tarafından aydınlatıldığını kaydetti.

        Yavuz, Karabük sınırları içinde hiç kimsenin kaçak ve ruhsatsız silah taşımasına ve kullanmasına vatandaşların huzuru ve güvenliği adına asla müsaade etmeyeceklerinin altını çizerek, "Karabük'ümüzün huzuru ve güvenliği için tüm kolluk birimlerimizle 24 saat sahada olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

        Kurban Bayramı tatilinin huzur ve güven içinde geçmesi için tüm tedbirleri aldıklarını dile getiren Yavuz, "Tatil boyunca tüm birimlerimiz ve personelimizle sahada olacağız. Bayram tatili süresince emniyet birimlerimiz 59 ekip 494 personelle, jandarma birimlerimiz ise 101 ekip 435 personel olmak üzere toplam 160 ekip 929 personelle görev başında ve sahada olacağız." diye konuştu.

        Orman yangınlarının önlenmesine yönelik duyarlılık çağrısı yapan Yavuz, "15 Haziran-31 Ekim tarihlerinde Karabük sınırları içindeki ormanlara girişler, izin verilen kişiler dışında yasaklanmıştır. Unutmayalım ki geleceğimiz olan yeşil vatanı korumak hepimizin temel vatandaşlık görevidir." dedi.

        Vali Yavuz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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