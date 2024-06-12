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        KADEM Karabük temsilciliği, Gazze'ye destek olmak için hayır çarşısı kurdu

        Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Karabük temsilciliği, İsrail'in aylardır havadan ve karadan bombaladığı Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere destek olmak amacıyla hayır çarşısı kurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 17:51 Güncelleme: 12.06.2024 - 17:51
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        KADEM Karabük temsilciliği, Gazze'ye destek olmak için hayır çarşısı kurdu
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        Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Karabük temsilciliği, İsrail'in aylardır havadan ve karadan bombaladığı Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere destek olmak amacıyla hayır çarşısı kurdu.

        KADEM İl Temsilciliği üyeleri, "Gazze'ye Kardeş Payı" kampanyası kapsamında Karabük Üniversitesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde hayır çarşısı açtı.

        Çeşitli gıda ürünlerinin satışından elde edilecek gelir, Türk Kızılay aracılığıyla, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 37 bin 202 kişinin hayatını kaybettiği, 84 bin 932 kişinin de yaralandığı Gazze Şeridi'ne ulaştırılacak.

        KADEM İl Temsilcisi Nurmelek Danışmaz Akgün, AA muhabirine, KADEM olarak Türkiye genelinde yardım kampanyası başlattıklarını anımsattı.

        Kampanyada bağışlanan paraları Kızılay aracılığıyla hijyen ve gıda paketi olarak göndereceklerini aktaran Akgün, "Filistinli kardeşlerimizin yaralarına merhem olmaya çalışacağız, aynı zamanda kermeslerden elde ettiğimiz paraları da yine Kızılay aracılığıla Gazze'ye göndereceğiz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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