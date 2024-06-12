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        Karabük'te 106 yaşındaki kadın evinin bahçesinde ölü bulundu

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 106 yaşındaki bir kadın evinin bahçesinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 18:03 Güncelleme: 12.06.2024 - 18:03
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        Karabük'te 106 yaşındaki kadın evinin bahçesinde ölü bulundu
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 106 yaşındaki bir kadın evinin bahçesinde ölü bulundu.

        Atatürk Mahallesi Sağlık Sokak'ta ikamet eden Şaziye Demiralp'i (106) bahçesinde hareketsiz halde yerde gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde Demiralp'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Ceset, incelemelerin ardından otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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