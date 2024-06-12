Karabük'te 106 yaşındaki kadın evinin bahçesinde ölü bulundu
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 106 yaşındaki bir kadın evinin bahçesinde ölü bulundu.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 106 yaşındaki bir kadın evinin bahçesinde ölü bulundu.
Atatürk Mahallesi Sağlık Sokak'ta ikamet eden Şaziye Demiralp'i (106) bahçesinde hareketsiz halde yerde gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde Demiralp'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ceset, incelemelerin ardından otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
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