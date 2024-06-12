KBÜ Rektörü Prof. Dr. Kırışık'tan düzenli kan bağışında bulunma çağrısı

Kızılay Şube Başkanı Cemalettin Yavaşcı, Kırışık'ın bağışından duydukları memnuniyeti dile getirerek, toplumun her kesiminden gelen bu tür desteklerin kan stoklarının sürekliliği açısından büyük değer taşıdığını kaydetti.

Karabük Kızılay Kan Bağış Merkezi'ne gelen Kırışık, gazetecilere, farkındalık oluşturmak istediğini belirterek, "Kan bağışı sadece birkaç dakikamızı alıyor ama birçok insanın hayatını kurtarabiliyor. Herkesi düzenli olarak kan bağışında bulunmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

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