Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Safranbolu'da lavanta üretim alanında artış

        Safranbolu Belediyesince 3 yıl önce 500 metrekare alanda ekimi yapılan lavantanın üretiminde artış yaşandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 18:14 Güncelleme: 12.06.2024 - 18:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Safranbolu'da lavanta üretim alanında artış
        ABONE OL
        ABONE OL

        Safranbolu Belediyesince 3 yıl önce 500 metrekare alanda ekimi yapılan lavantanın üretiminde artış yaşandığı bildirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamada, Yazıköy Üretim ve Uygulama Birimi'nde yetiştirilen kozmetik, aromaterapi ve farmakoloji alanlarının vazgeçilmez bitkisi lavantanın üretim alanının 3 yılda 3 kat arttığı belirtildi.

        Açıklamada, "Yaklaşık 3 yıl önce 500 metrekare alanda ekilen lavanta bitkisi, üretimini 3 katına çıkarttı. Bu yıl 1500 metrekare alanda hasat yapılacak. Yaklaşık 2 litre yağ ve 150 litre su çıkarılması planlanıyor. Lavanta yağı ile suyu, cilt bakımı ve zararlı haşerelerin giderilmesi için kullanılacak. Küçük tüpler halinde istek doğrultusunda halka satışı yapılacak." ifadeleri kullanıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması
        Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması
        Bakan Fidan'dan 'Filistin' açıklaması
        Bakan Fidan'dan 'Filistin' açıklaması
        12 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        12 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        Ambulansın önünü kesmişlerdi! Suç dosyası hiç şaşırtmadı!
        Ambulansın önünü kesmişlerdi! Suç dosyası hiç şaşırtmadı!
        Tahir Elçi davasında karar çıktı
        Tahir Elçi davasında karar çıktı
        Sokak hayvanları taslak çalışması tamamlandı
        Sokak hayvanları taslak çalışması tamamlandı
        Diyaliz sonrası ölümlerde flaş gözaltılar!
        Diyaliz sonrası ölümlerde flaş gözaltılar!
        Minibüsüyle öğrenci taşıdığı üniversiteden 66 yaşında mezun oldu: Çok özeniyordum
        Minibüsüyle öğrenci taşıdığı üniversiteden 66 yaşında mezun oldu: Çok özeniyordum
        Mourinho'dan EURO 2024 tahminleri!
        Mourinho'dan EURO 2024 tahminleri!
        ABD enflasyonu açıklandı
        ABD enflasyonu açıklandı
        EURO 2024'te olmayan yıldızlar!
        EURO 2024'te olmayan yıldızlar!
        "Bana gördüğünü anlat duyduğunu değil!"
        "Bana gördüğünü anlat duyduğunu değil!"
        Türkiye'nin büyük bölümü kavrulurken, Rize ve Hakkari karla mücadele ediliyor
        Türkiye'nin büyük bölümü kavrulurken, Rize ve Hakkari karla mücadele ediliyor
        Danimarka'dan noodle kararı
        Danimarka'dan noodle kararı
        Haldun Dormen'i yıkan yasak
        Haldun Dormen'i yıkan yasak
        Gündem oldu
        Gündem oldu
        Cezası 10 bin lira
        Cezası 10 bin lira
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        Unutulmaz 5 turnuva!
        Unutulmaz 5 turnuva!
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"

        Benzer Haberler

        KBÜ Rektörü Prof. Dr. Kırışık'tan düzenli kan bağışında bulunma çağrısı
        KBÜ Rektörü Prof. Dr. Kırışık'tan düzenli kan bağışında bulunma çağrısı
        Karabük'te 106 yaşındaki kadın evinin bahçesinde ölü bulundu
        Karabük'te 106 yaşındaki kadın evinin bahçesinde ölü bulundu
        KADEM Karabük temsilciliği, Gazze'ye destek olmak için hayır çarşısı kurdu
        KADEM Karabük temsilciliği, Gazze'ye destek olmak için hayır çarşısı kurdu
        Karabük'te ormanlık alanlara girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı
        Karabük'te ormanlık alanlara girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı
        Üreticiler Safranbolu lokumunda bayram mesaisinde
        Üreticiler Safranbolu lokumunda bayram mesaisinde
        AK Parti Karabük heyetinden Sağlık Bakanı Koca'ya ziyaret
        AK Parti Karabük heyetinden Sağlık Bakanı Koca'ya ziyaret