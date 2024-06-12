"Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Karabük'te ziyarete açıldı

Çanakkale Savaşlarındaki kahramanlıkların ve yaşananların anlatılması amacıyla Türkiye turu yapan tır, Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda ziyaret edildi. Çanakkale Zaferi'ni anlatan resim, fotoğraf ve videoların gösterildiği müzeyi gezenler, savaştan kalma objeleri inceledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" sloganıyla yola çıkarılan mobil müze, Safranbolu ilçesinde kapılarını açtı.

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