"Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Karabük'te ziyarete açıldı
Çanakkale Savaşlarından kalma objelerin yer aldığı ve dijital gösterilerin sunulduğu "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Karabük'e geldi.
Çanakkale Savaşlarından kalma objelerin yer aldığı ve dijital gösterilerin sunulduğu "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Karabük'e geldi.
Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" sloganıyla yola çıkarılan mobil müze, Safranbolu ilçesinde kapılarını açtı.
Çanakkale Savaşlarındaki kahramanlıkların ve yaşananların anlatılması amacıyla Türkiye turu yapan tır, Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda ziyaret edildi. Çanakkale Zaferi'ni anlatan resim, fotoğraf ve videoların gösterildiği müzeyi gezenler, savaştan kalma objeleri inceledi.
"Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi", 4 gün ziyaretçilerini ağırlayacak.
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