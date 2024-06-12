Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Karabük'te ziyarete açıldı

        Çanakkale Savaşlarından kalma objelerin yer aldığı ve dijital gösterilerin sunulduğu "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Karabük'e geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 18:27 Güncelleme: 12.06.2024 - 18:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Karabük'te ziyarete açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale Savaşlarından kalma objelerin yer aldığı ve dijital gösterilerin sunulduğu "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Karabük'e geldi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" sloganıyla yola çıkarılan mobil müze, Safranbolu ilçesinde kapılarını açtı.

        Çanakkale Savaşlarındaki kahramanlıkların ve yaşananların anlatılması amacıyla Türkiye turu yapan tır, Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda ziyaret edildi. Çanakkale Zaferi'ni anlatan resim, fotoğraf ve videoların gösterildiği müzeyi gezenler, savaştan kalma objeleri inceledi.

        "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi", 4 gün ziyaretçilerini ağırlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması
        Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması
        Ambulansın önünü kesmişlerdi! Suç dosyası hiç şaşırtmadı!
        Ambulansın önünü kesmişlerdi! Suç dosyası hiç şaşırtmadı!
        12 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        12 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        Tahir Elçi davasında karar çıktı
        Tahir Elçi davasında karar çıktı
        Sahnedeki zor anları
        Sahnedeki zor anları
        Sokak hayvanları taslak çalışması tamamlandı
        Sokak hayvanları taslak çalışması tamamlandı
        Diyaliz sonrası ölümlerde flaş gözaltılar!
        Diyaliz sonrası ölümlerde flaş gözaltılar!
        Minibüsüyle öğrenci taşıdığı üniversiteden 66 yaşında mezun oldu: Çok özeniyordum
        Minibüsüyle öğrenci taşıdığı üniversiteden 66 yaşında mezun oldu: Çok özeniyordum
        Mourinho'dan EURO 2024 tahminleri!
        Mourinho'dan EURO 2024 tahminleri!
        ABD enflasyonu açıklandı
        ABD enflasyonu açıklandı
        EURO 2024'te olmayan yıldızlar!
        EURO 2024'te olmayan yıldızlar!
        "Bana gördüğünü anlat duyduğunu değil!"
        "Bana gördüğünü anlat duyduğunu değil!"
        Türkiye'nin büyük bölümü kavrulurken, Rize ve Hakkari karla mücadele ediliyor
        Türkiye'nin büyük bölümü kavrulurken, Rize ve Hakkari karla mücadele ediliyor
        Danimarka'dan noodle kararı
        Danimarka'dan noodle kararı
        Haldun Dormen'i yıkan yasak
        Haldun Dormen'i yıkan yasak
        Cezası 10 bin lira
        Cezası 10 bin lira
        Bakan Tunç'tan Serdar Sertçelik açıklaması
        Bakan Tunç'tan Serdar Sertçelik açıklaması
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        Unutulmaz 5 turnuva!
        Unutulmaz 5 turnuva!
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"

        Benzer Haberler

        Safranbolu'da lavanta üretim alanında artış
        Safranbolu'da lavanta üretim alanında artış
        KBÜ Rektörü Prof. Dr. Kırışık'tan düzenli kan bağışında bulunma çağrısı
        KBÜ Rektörü Prof. Dr. Kırışık'tan düzenli kan bağışında bulunma çağrısı
        Karabük'te 106 yaşındaki kadın evinin bahçesinde ölü bulundu
        Karabük'te 106 yaşındaki kadın evinin bahçesinde ölü bulundu
        KADEM Karabük temsilciliği, Gazze'ye destek olmak için hayır çarşısı kurdu
        KADEM Karabük temsilciliği, Gazze'ye destek olmak için hayır çarşısı kurdu
        Karabük'te ormanlık alanlara girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı
        Karabük'te ormanlık alanlara girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı
        Üreticiler Safranbolu lokumunda bayram mesaisinde
        Üreticiler Safranbolu lokumunda bayram mesaisinde