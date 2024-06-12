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        Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

        Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 23:11 Güncelleme: 12.06.2024 - 23:11
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        Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
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        Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        E.B.D. (19) idaresindeki 78 ABT 500 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi'nde Ş.Ö. (34) yönetimindeki 78 AG 281 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile M.Ö, B.Ö. ve iM.A. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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