Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
E.B.D. (19) idaresindeki 78 ABT 500 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi'nde Ş.Ö. (34) yönetimindeki 78 AG 281 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile M.Ö, B.Ö. ve iM.A. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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