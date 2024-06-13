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        Uzmanından yılanların "keskin kokulu maddelerle uzaklaştırılabileceği" tavsiyesi

        Karabük Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Toprak İlmi ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cumhur Güngöroğlu, yılanların keskin kokulu maddelerle bölgeden uzaklaştırılabileceğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 13:05 Güncelleme: 13.06.2024 - 13:05
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        Uzmanından yılanların "keskin kokulu maddelerle uzaklaştırılabileceği" tavsiyesi
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        Karabük Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Toprak İlmi ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cumhur Güngöroğlu, yılanların keskin kokulu maddelerle bölgeden uzaklaştırılabileceğini bildirdi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünde yaban hayatı alanında da çalışmalar yapan Güngöroğlu, AA muhabirine, Türkiye'de bulunan 60'a yakın yılan türünden 17'sinin zehirli olduğunu söyledi.

        Yılanların Türkiye'nin bütün bölgelerinde yaşayabildiğini belirten Güngöroğlu, "Denizin altından 3 bin rakıma kadar bütün ekosistemlerde yaşayabilirler. Hem tür hem birey sayısı bakımından ağırlıklı olarak Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde daha fazla görülür." ifadelerini kullandı.

        Güngöroğlu, kış uykusuna yatan yılanların, mayıs-haziranda hava sıcaklığı 22-23 dereceye ulaştığında topraktan çıkıp besin ve eş bulmak için dolaştığını, bu nedenle daha çok görüldüğünü kaydetti.

        Yılanların yazın ortalarına doğru ihtiyaçlarını giderdikten sonra gece aktif olmaya başladığını anlatan Güngöroğlu, "Mayıs ve haziranda çok sık görülmesi, ihtiyaçlarını karşılamak için gece gündüz dışarıda faaliyet göstermelerinden kaynaklanıyor. Bu da insanların dikkatini çekiyor. Yılanların sanki çoğaldığını söylemeye çalışıyorlar. Aslında bu, onların besin zincirinin, yaşam döngüsünün özelliğidir." diye konuştu.

        Güngöroğlu, ortalama sıcaklıkların yüksek olduğu dönemlerde kış uykusuna tam yatamayan, bu nedenle erken bahar aylarında da aktif olabilen yılanların, ağustostan sonra daha az görülmeye başladığını bildirdi.

        - "Yapılacak en önemli şey yılanlarla temas etmemek ve oradan uzaklaşmak"

        Güngöroğlu, yolda yürürken, tarlada, evin bahçesinde veya evde yılanlarla karşılaşılabileceğine işaret ederek, "Yılanlar aslında insanlara saldırmaz. Yılanlar insanları zamanında algılar ve kaçmaya çalışır. Bir yılan görüldüğünde yapılabilecek en önemli şey, hiçbir şey yapmadan, onu yakalamaya çalışmadan orayı terk etmek. Onlar da bunu fark edecek ve bulunduğu yeri terk edecektir." dedi.

        Bahçelerde yılanların, kükürt, kireç ve naftalin gibi keskin kokulu maddelerin bulunabilecekleri yerlere dökülmesiyle bölgeden uzaklaştırılabileceğini belirten Güngöroğlu, şunları kaydetti:

        "İnsanların yaşadığı bir ortamda yılan sayısı artmaya başladıysa yılanların beslenmesi için ideal bir ortam oluşmuş demektir. Özellikle sıçan, ev ve tarla faresi, köstebek gibi tüylü kemirgenler ile keler, kertenkele gibi küçük sürüngerin yaşadığınız yerde arttığını gösterir. Yılanlar onun için oradadır. Vatandaşların yapacağı en önemli şey, önce kemirgenler ve sürüngenlerden kurtulmak. Sonrasında yılanlar, yeterli besin bulamadığı için orayı terk etmeye başlayacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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