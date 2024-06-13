Uzmanından yılanların "keskin kokulu maddelerle uzaklaştırılabileceği" tavsiyesi

Karabük Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Toprak İlmi ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cumhur Güngöroğlu, yılanların keskin kokulu maddelerle bölgeden uzaklaştırılabileceğini bildirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünde yaban hayatı alanında da çalışmalar yapan Güngöroğlu, AA muhabirine, Türkiye'de bulunan 60'a yakın yılan türünden 17'sinin zehirli olduğunu söyledi.

Yılanların Türkiye'nin bütün bölgelerinde yaşayabildiğini belirten Güngöroğlu, "Denizin altından 3 bin rakıma kadar bütün ekosistemlerde yaşayabilirler. Hem tür hem birey sayısı bakımından ağırlıklı olarak Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde daha fazla görülür." ifadelerini kullandı.

Güngöroğlu, kış uykusuna yatan yılanların, mayıs-haziranda hava sıcaklığı 22-23 dereceye ulaştığında topraktan çıkıp besin ve eş bulmak için dolaştığını, bu nedenle daha çok görüldüğünü kaydetti.

Yılanların yazın ortalarına doğru ihtiyaçlarını giderdikten sonra gece aktif olmaya başladığını anlatan Güngöroğlu, "Mayıs ve haziranda çok sık görülmesi, ihtiyaçlarını karşılamak için gece gündüz dışarıda faaliyet göstermelerinden kaynaklanıyor. Bu da insanların dikkatini çekiyor. Yılanların sanki çoğaldığını söylemeye çalışıyorlar. Aslında bu, onların besin zincirinin, yaşam döngüsünün özelliğidir." diye konuştu.