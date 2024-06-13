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        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 17:26 Güncelleme: 13.06.2024 - 17:26
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        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri uyuşturucu temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, düzenledikleri operasyonda A.T. ve S.A.A'yı gözaltına aldı.

        Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 60 sentetik ecza ve 219 gram bonzai ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A.A. tutuklandı.

        Diğer şüpheli ise adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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