Karabük'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Diğer şüpheli ise adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 60 sentetik ecza ve 219 gram bonzai ele geçirildi.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri uyuşturucu temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

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