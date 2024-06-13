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        Karabük'te hafif ticari aracın park halindeki otomobile çarpması kamerada

        Karabük'te hafif ticari aracın park halindeki otomobile çarpması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 19:44 Güncelleme: 13.06.2024 - 19:44
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        Karabük'te hafif ticari aracın park halindeki otomobile çarpması kamerada
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        Karabük'te hafif ticari aracın park halindeki otomobile çarpması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, Yeşil Mahalle Safir Sokak'ta park halindeki 78 AAU 960 plakalı otomobile arkadan çarptı.

        Kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kayıtlarda, hafif ticari aracın park halindeki otomobile arkadan çarpması ve otomobilin savrulması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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