Karabük'te motosikletle tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıtaları kucaklayan motosikletteki kasksız yolcu ile sürücünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıtaları kucaklayan motosikletteki kasksız yolcu ile sürücünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Bağlar Caddesi'nde plakasız motosikletle seyir halindeki sürücü ve arkasındaki kişi, boyları 3 metreyi bulan çıtaları kucaklayarak taşıdı.
Trafiği tehlikeye düşüren anlar, motosikletin arkasında seyreden araçtaki vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde plakasız motosikletin uzun çıtaları kucağında taşıyan yolcuyla beraber ilerlemesi yer alıyor.
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