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        Karabük'te motosikletle tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıtaları kucaklayan motosikletteki kasksız yolcu ile sürücünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 22:14 Güncelleme: 13.06.2024 - 22:14
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        Karabük'te motosikletle tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıtaları kucaklayan motosikletteki kasksız yolcu ile sürücünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Bağlar Caddesi'nde plakasız motosikletle seyir halindeki sürücü ve arkasındaki kişi, boyları 3 metreyi bulan çıtaları kucaklayarak taşıdı.

        Trafiği tehlikeye düşüren anlar, motosikletin arkasında seyreden araçtaki vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde plakasız motosikletin uzun çıtaları kucağında taşıyan yolcuyla beraber ilerlemesi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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